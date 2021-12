Kabar Juventus, Fabrizio Romano Bicara Peluang Chiesa ke Chelsea, Striker Incaran Dicolek Madrid

TRIBUNNEWS.COM - Pelatih Chelsea, Thomas Tuchel dengan senang hati menerima jika Federico Chiesa bersedia pindah ke Stamford Bridge pada periode transfer mendatang.

Masalahnya, apakah Juventus bersedia menjual satu di antara pemain sayap terbaik dunia saat ini tersebut?

Hal itu yang diulas pakar transfer yang juga jurnalis dari Italia, Fabrizio Romano.

Baca juga: Berita Juventus, Bianconeri Mulai Bergerak Buru Jorginho, Si Nyonya Tua Mau Depak Empat Pemain

The Blues telah dikaitkan dengan kepindahan pemain Timnas Italia selama beberapa bulan terakhir setelah Chiesa membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang serang paling atraktif di Eropa selama kejuaraan Piala Eropa di musim panas.

Baca juga: Berita Chelsea, Hazard Turun Harga Rp 1,5 T, Jangan Usik New Neymar, Azpilicueta dan Barca Serius

Penyerang Italia Federico Chiesa berebut bola dengan pemain tengah Belgia Axel Witsel dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Liga Bangsa-Bangsa UEFA antara Italia dan Belgia, di Juventus Stadium, di Turin, pada 10 Oktober 2021. (MASSIMO RANA / POOL / AFP)

Baca juga: Berita Chelsea, The Blues Krisis Parah, Jebolan Cobham Ini Senjata Makan Tuan, Kounde Jadi Urgent

Chiesa adalah bagian penting dari skuad Roberto Mancini yang memenangkan Euro 2020 setelah mengalahkan Inggris melalui adu penalti di final di Wembley.

Sejak peforma mengilap di kejuaraan itu, pemain berusia 24 tahun tersebut dikaitkan dengan sejumlah klub Liga Premier.

Nyatanya, Federico Chiesa tetap di Juventus pada periode jendela transfer musim panas kemarin.

Meski begitu, Chelsea terus dikaitkan dengan Federico Chiesa seiring anjloknya peforma Juventus di Serie A meskipun telah menunjuk kembali mantan pelatih mereka, Massimiliano Allegri.

Namun, spekulasi kepindahan Federico Chiesa dari Juventus ke Chelsea ditepis oleh Fabrizio Romano yang menyebut, peluang kesepakatan yang akan membuat Chiesa keluar dari Juventus menuju Chelsea tak akan terjadi dalam waktu dekat.

Baca juga: Berita Chelsea, Ini Alasan Tuchel Tak Mainkan Timo Werner Saat Dibekap West Ham, Lukaku Jadi Cupu?

Pemain depan Juventus, Federico Chiesa, mencetak gol untuk menyamakan kedudukan 2-2 selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Spezia dan Juventus pada 22 September 2021 di stadion Alberto-Picco di La Spezia. (ANDREAS SOLARO / AFP)

Baca juga: Bursa Transfer Persib, Dari David da Silva, Konate, Irfan Jaya & Ryuji Utomo, Maung Siapkan Kejutan

"Ada rumor yang berkembang seputar Chiesa dan ada ratusan juta penggemar Chelsea bertanya kepada saya tentang Chiesa,” kata Fabrizio Romano dalam podcast Here We Go.