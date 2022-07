Hasil Persib Vs Madura United, 8 Menit 2 Gol, Lulinha Cetak Gol Keempat, Maung Tertinggal 1-3

tangkap layar vidio

Laga Persib Vs Madura United di Liga 1 2022 pekan kedua dijadwalkan bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, pada pukul 15.30 WIB. Hasil Persib Vs Madura United: dalam delapan menit, Madura United berbalik unggul atas Persib Bandung lewat gol-gol dari Lulinha, Pedro Henrique, dan Hugo Gomes. Skor 1-3, Persib tertinggal Akses link live streaming Persib Vs Madura United pada tautan di artikel ini.