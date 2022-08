Junior Messias Bukti Kelihaian Milan Memoles Pemain Uzur dari Batu Alam Menjadi Permata

tangkap layar twitter

Aksi Junior Messias melepaskan tendangan melengkung yang membobol gawang lawan saat AC Milan atas Marseille di laga pramusim, Minggu (31/7/2022). Pada laga AC Milan Vs Marseille yang berakhir 2-0, Junior Messias dinobatkan sebagai man of the match berkat torehan gol dan assist ke Olivier Giroud. Aksi impresif itu dilakukan Messias dalam 28 menit.