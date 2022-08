Link Live Streaming Timnas U-16 Indonesia Vs Singapura Malam Ini: Saingi Vietnam, Bisa Berapa Gol?

twitter @pssi

Para pemain Timnas U-16 Indonesia memberikan applause terhadap dukungan suporter seusai mengalahkan Filipina pada laga perdana Grup A Piala AFF U-16 2022 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (31/7/2022). Pada laga kedua fase Grup A Piala AFF U-16 2022, akan tersaji laga Timnas U-16 Indonesia Vs Singapura, Rabu (3/8/2022) malam. Kick-off Timnas U-16 Indonesia Vs Singapura di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta dijadwalkan pada pukul 20.00 WIB. Akses link live streaming Timnas Indonesia U-16 Vs Singapura pada tautan yang tersedia di artikel berikut.