Wow, Duit Rp 1,14 Triliun dari Chelsea Buat Wesley Fofana Ditolak! Marc Cucurella 'Here We Go'

TRIBUNNEWS.COM - Leicester City dilaporkan telah menolak tawaran pembuka nan menggiurkan dari Chelsea untuk bek Timnas Prancis, Wesley Fofana.

Wesley Fofana, pemain berusia 21 tahun itu telah muncul sebagai target transfer teratas bagi The Blues, yang ingin mengontrak bek berkualitas tinggi musim panas ini.

Menurut L'Equipe, Chelsea mengajukan tawaran sebesar 75 juta euro atau sekitar Rp 1,14 triliun untuk Wesley Fofana.

Namun, tawaran fantastis itu ditolak oleh tim asuhan Brendan Rodgers. The Foxes diyakini enggan berpisah dengan pemain berusia 21 tahun itu pada jendela transfer musim panas ini.

Wesley Fofana bergabung dengan Leicester City dari Saint-Etienne dengan harga 36 juta poundsterling atau setara Rp 654,4 miliar pada tahun 2020.

Pemain Prancis itu menikmati musim debut yang luar biasa bersama klub saat ia membantu mereka finis di urutan kelima di klasemen Liga Inggris dan memenangkan Piala FA.

Penampilannya yang konsisten membuatnya terpilih sebagai Pemain Muda Terbaik Musim Leicester City oleh para pendukung klub.

Sang bek melewatkan sebagian besar musim 2021-22 karena patah tulang fibula, tetapi kembali beraksi pada bulan April.

Terlepas dari kurangnya keterlibatannya musim lalu, Chelsea tampaknya menjadi pengagum berat pemain Prancis itu dan ingin mengontraknya musim panas ini.