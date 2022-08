Spurs Tawarkan Ndombele Plus Cash Keras ke AS Roma Buat Zaniolo, Mourinho Suka, Chelsea Gigit Jari?

spurs-web

Gelandang serang di sektor sayap AS Roma, Nicolo Zaniolo dilaporkan menjadi rebutan dua Klub Liga Inggris asal London, Chelsea dan Tottenham Hotspur. Chelsea siap menebus dengan uang cash plus Christian Pulisic, sementara Spurs mau menawarkan Tanguy Ndombele plus cash keras. Tawaran Spurs lebih disukai pelatih AS Roma, Jose Mourinho ketimbang tawaran Chelsea.