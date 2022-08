Sedang Berlangsung Live Streaming Kuala Lumpur vs PSM Makassar di Final Piala AFC Zona ASEAN

Instagram @psm_makassar

PSM Makassar mendapat hasil imbang 0-0 saat berlaga melawan Kuala Lumpur City FC di ajang Piala AFC 2022, Jumat (24/6/2022). Link live streaming Kuala Lumpur vs PSM Makassar beserta susunan pemain kedua tim bisa diakses dalam artikel ini. Laga Kuala Lumpur vs PSM Makassar akan disiarkan langsung atau bisa juga ditonton via live streaming di iNews TV pukul 20.00 WIB.