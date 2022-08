Jadwal Liga 1 2022 Pekan 8, Persib vs Rans, Persebaya vs Bali United, Persis vs PSIS, Persik vs PSM

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Liga 1 2022 pekan 8 akan dilangsungkan mulai Jumat, 2 September 2022 hingga Minggu (4/9/2022).

Ada tiga pertandingan di masing-masing hari yang akan menyuguhkan laga menarik merujuk pada jadwal Liga 1 2022 pekan kedelapan.

Jadwal Liga 1 2022 Pekan 8 akan dibuka oleh pertandingan Persebaya vs Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya.

Duel Persebaya Surabaya vs Bali United akan berlangsung Jumat (2/9/2022) mulai pukul 16.00 WIB.

Laga Persebaya vs Bali United akan disiarkan Indosiar sejak kick off.

Pertandingan kedua hari Jumat (2/9/2022) mempertemukan Persita Tangerang vs Madura United.

Laga Persita vs Madura United akan berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (2/9/2022) pukul 18.15 WIB.

Laga terakhir Persita Tangerang vs Madura United pukul 18.15 WIB bisa disaksikan melalui vidio.com.

Pertandingan terakhir pada pukul 20.30 WIB menghadirkan laga Persik Kediri vs PSM Makassar.

Pertandingan PSM Makassar vs Persib Bandung berlangsung di Stadion Gelora B. J. Habibie, Parepare, pada Senin (29/8/2022) malam WIB. Hasil Liga 1 2022, PSM Makassar menggilas Persib Bandung dengan skor 5-1. (PSM Makassar)

Pertandingan Persik vs PSM Makassar akan berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri dan disiarkan langsung Indosiar.