Prediksi Skor Liverpool vs Ajax di Liga Champions: Beban Klopp Hadapi Superioritas De Joden

Berikut prediksi skor Liverpool vs Ajax Amsterdam di matchday ke-2 Liga Champions pada Rabu, (14/9/2022) dini hari WIB - Manajer Liverpool asal Jerman Jurgen Klopp melihat sebelum pertandingan sepak bola leg pertama Grup A Liga Champions UEFA antara SSC Napoli dan Liverpool FC di Stadion Diego Armando Maradona di Naples pada 7 September 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut prediksi skor Liverpool vs Ajax Amsterdam di matchday ke-2 Liga Champions pada Rabu, (14/9/2022) dini hari WIB.

Duel Liverpool vs Ajax Amsterdam pada Liga Champions bakal digelar di Stadion kembanggaan The Reds, Anfield kick off pukul 02.00 WIB.

Liverpool menatap laga melawan Ajax Amsterdam dengan kondisi yang pelik.

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Malam Ini: Liverpool vs Ajax, Bayern vs Barcelona

Aksi Khvicha Kvaratskhelia dalam pertandingan sepak bola leg pertama Grup A Liga Champions UEFA antara SSC Napoli dan Liverpool FC di Stadion Diego Armando Maradona di Naples pada 7 September 2022. (Alberto PIZZOLI / AFP)

Dari tujuh pertandingan terakhir, The Reds hanya mampu meraih dua kemenangan.

Sisanya, anak asuh Jurgen Klopp mencatatkan dua hasil imbang dan dua kali mengalami kekalahan.

Terakhir, di matchday pertama Liga Champions, Roberto Firmino dan kolega dipermalukan Napoli dengan skor mencolok 4-1.

Kemenangan menjadi harga mati bagi Liverpool jika tak ingin terlempar dari babak penyisihan grup Liga Champions musim ini.

Namun, langkah mencari tiga poin The Reds tak akan mudah.

Ajax Amsterdam bukanlah lawan yang sembarangan.

Tim yang saat ini dilatih oleh Alfred Schreuder sukses menyapu bersih seluruh laga di musim ini dengan kemenangan.