Hasil Babak I Inter Milan vs AS Roma: Paulo Dybala Pahlawan Giallorossi, Skor 1-1

Alberto PIZZOLI / AFP

Penyerang AS Roma asal Argentina Paulo Dybala (bakc) merayakan gol pertama timnya bersama rekan-rekan setimnya dalam pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Empoli dan As Roma di stadion Carlo Castellani di Empoli, pada 12 September 2022. Hasil babak I Inter Milan vs AS Roma berakhir dengan skor 1-1.