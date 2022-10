Barcelona Turut Berduka atas Tragedi Kanjuruhan, Tolak Kekerasan di Dalam dan Luar Lapangan

TRIBUNNEWS.COM - Klub asal Spanyol, Barcelona, turut berduka atas tragedi laga Arema FC vs Persebaya Surabaya yang menewaskan ratusan orang.

Diketahui, tragedi di Kanjuruhan yang terjadi Sabtu (1/10/2022) tak hanya menyita perhatian warga Indonesia, namun telah menjadi sorotan dunia.

Dalam akun Twitter Barcelona, @FCBarcelona, mereka secara tegas menolak segala bentuk tindak kekerasan dalam sepak bola.

Baik di dalam maupun luar lapangan.

"FC Barcelona is pained by the tragic events at Kanjuruhan Stadium in Indonesia and rejects all acts of violence both on and off the field. (FC Barcelona berduka atas peristiwa tragis di Stadion Kanjuruhan di Indonesia dan menolak segala tindakan kekerasan baik di dalam maupun di luar lapangan)," tulis Barcelona pada MInggu (2/10/2022).

Barcelona juga turut menyampaikan belasungkawa kepada para korban tragedi Kanjuruhan.

"Our heartfelt condolences go out to the families and friends of the victims. (Belasungkawa yang tulus kami sampaikan kepada keluarga dan teman-teman para korban)," ungkap Barcelona.

Korban Meninggal

Berdasarkan data terbaru, tercatat ada 130 orang meninggal dunia dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang usai laga Arema FC vs Persabaya Surabya, Sabtu (1/1/2022) malam.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo mengatakan selain korban meninggal dunia pihaknya mencatat ada 191 korban luka dan kini sebagian dirawat di rumah sakit.

Angka tersebut bertambah dari yang sebelumnya dikabarkan yakini korban meninggal dunia 127 orang dan korban luka 180 orang.

“Korban meninggal dunia 130 orang. Luka-luka total 191 orang. Yang jelas itu mereka berdesak-desakan, diinjak-injak,” ujarnya dikutip dari Breaking News Kompas TV, Minggu (2/9/2022).

(Tribunnews.com/Isnaini Nurdianti/Sri Juliati)