Jadwal Liga 1 2022 Lanjut atau Setop? Kepastian Ditentukan di RUPS PT LIB, PSM Tuntut Hal Ini

Jadwal Liga 1 2022 Lanjuta atau Setop? Kepastian Ditentukan di RUPS PT LIB Hari Ini

TRIBUNNEWS.COM - Kepastian Jadwal Liga 1 2022-2023 bergulir kembali atau tidak akan ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Liga Indonesia Baru (LIB), Selasa (15/11/2022).

RUPSLB PT LIB sebagai operator sepakbola Tanah Air akan dihadiri para pemilik klub Liga 1.

PT LIB sebelumnya mengumumkan tiga opsi tanggal yang bisa digunakan sebagai jadwal dimulainya kembali Liga 1 musim ini.

Opsi tersebut, yakni 18 November, 25 November, dan 2 Desember 2022.

"Nanti diputuskan pada saat RUPSLB. Tanggal 15 November," kata Kepala Hubungan Media PT LIB, Hanif Marjuni, Senin (14/11/2022).

Terkait sistem kompetisi home and away atau bubble to bubble, Hanif menyampaikan akan dibahas pula pada pertemuan tersebut.

Tentu itu akan menjadi perhatian dari semua klub peserta Liga 1.

"Semua akan tergantung pada kondisi terakhir. Pada dasarnya semua klub berkeinginan liga lanjut," ucap mantan media officer Persija ini.

Sementara, Pelatih PSM Bernardo Tavares mengatakan pemain sekarang ini butuh pertandingan kompetitif agar punya motivasi.

Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares (tengah) memberikan instruksi kepada pemainnya, Ramadhan Sananta (kanan) dalam laga pekan ke-11 BRI Liga 1 2022/2023 antara Persis Solo versus PSM Makassar di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (29/9/2022) sore. Laga tersebut berakhir imbang dengan skor 1-1 (1-1). Dengan hasil tersebut, PSM Makassar menjadi satu-satunya tim Liga 1 yang belum terkalahkan hingga pekan ke-11 musim ini. TRIBUNNEWS/MUHAMMAD NURSINA (TRIBUNNEWS/MUHAMMAD NURSINA)



Sebab tidak ada yang mau hanya latihan terus-menerus tanpa ada kepastian kompetisi.

"Tidak ada yang mau latihan, latihan, latihan. Kita mau latihan, ada pertandingan. Itu pun pertandingan yang kompetitif, sehingga kita juga punya motivasi untuk latihan demi sebuah pertandingan," katanya saat ditemui di Stadion Kalegowa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (10/11/2022).

Hal yang bisa dilakukan hanya persiapkan tim saat ini sembari menanti keputusan liga lanjut atau tidak.

"Jadi dengan adanya ketidakpastian seperti ini, kita harus tetap menjaga kebugaran, sehingga pada saat liga nanti dijalankan kembali, kita sudah harus siap," ucap juru taktik Portugal ini.