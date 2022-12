Jadwal Bola Malam Ini 14 Desember: Liga 1, Semifinal Piala Dunia 2022 Live di Indosiar dan SCTV

Pertarungan sengit semifinal Piala Dunia 2022 yang mempertemukan Argentina vs Kroasia dan Prancis vs Maroko

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal bola malam ini menyuguhkan laga menarik dari Liga 1 2022 dan Piala Dunia 2022 yang memasuki babak semifinal, Rabu (14/12/2022) hingga Kamis (15/12/2022) dini hari WIB.

Siaran langsung semifinal Piala Dunia 2022 maupun Liga 1 2022 tayang di SCTV, Indosiar, maupun dapat diakses via live streaming Vidio.com.

Dari gelaran Liga 1 2022 pekan 14 terhampar tiga pertandingan meliputi Persikabo 1973 vs Arema FC, Persis Solo vs Barito Putera, dan Dewa United vs Persib Bandung

Sedangkan perebutan tiket final Piala Dunia 2022 tersaji antara Prancis vs Maroko.

Pemenang laga ini akan menjadi lawan Argentina yang lebih dulu menggapai laga puncak usai menggunduli Kroasia 3-0.

Baca juga: Jadwal Final Piala Dunia 2022: Argentina Menanti Pemenang Duel Prancis vs Maroko, Live SCTV

Para pemain Argentina merayakan bersama pendukungnya setelah memenangkan pertandingan semifinal sepak bola Piala Dunia Qatar 2022 antara Argentina dan Kroasia di Stadion Lusail di Lusail, utara Doha. Selasa (13 Desember 2022). (Giuseppe CACACE / AFP) (AFP/GIUSEPPE CACACE)

Liga 1 2022 Pekan 14

Rabu, 14 Desember 2022

15.00 WIB - Persikabo 1973 vs Arema FC - (Indosiar, Vidio)

18.00 WIB - Persis Solo vs Barito Putera - (Indosiar, Vidio)

20.15 WIB - Dewa United vs Persib Bandung - (Indosiar, Vidio)

Semifinal Piala Dunia 2022

Kamis, 15 Desember 2022

02.00 WIB - Prancis vs Maroko - (SCTV, Indosiar, Vidio)

Link Live Streaming

Akses di Sini>>>

Akses di Sini>>>