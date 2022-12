Hasil Laos vs Singapura Piala AFF 2022 : Menang 0-2, Peluang The Lions ke Semifinal Terbuka

Hasil akhir Laos vs Singapura di Piala AFF 2022. Skor 0-2 untuk kemenangan The Lions, dengan hasil ini Singapura menjaga asa lolos ke semifinal.

TRBUNNEWS.COM - Hasil Piala AFF 2022 Grup B diwarnai kemenangan Singapura atas Laos.

Laga Laos vs Singapura berlangsung di New Laos National Stadium, Selasa (27/12/2022) dan berakhir dengan skor 0-2 untuk The Lions (Singapura).

Dua gol kemenangan Singapura dicetak oleh Irfan Fandi (32') dan Shawal Aunar (94').

Singapura berhasil amankan kemenangan kedua mereka di Piala AFF 2022.

Dengan kemenangan ini, Singapura menjaga asa untuk lolos di semifinal.

Singapura mengambil alih posisi kedua yang sebelumnya ditempati Vietnam dengan raihan enam poin.

Sedangkan Laos dipastikan gugur di Piala AFF 2022 setelah menelan tiga kekalahan secara bertuntun.

Statistik Laos vs Singapura

Hasil Akhir: Laos 0-2 Singapura

Penguasaan Bola: Laos 45 persen vs 55 persen Singapura

Tendangan ke Gawang: Laos 3 vs 6 Singapura

Sepak Pojok: Laos 3 vs 6 Singapura

Kartu Kuning: Laos 2 vs 3 Singapura

Jalannya Laga