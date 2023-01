Liga 1: Persib vs Bhayangkara FC Batal, Susul 3 Laga Lain di Pekan Pertama Putaran 2

Pemain Persib Bandung vs Persija Jakarta dalam pertandinga Liga 1 2023 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (11/1/2023). Persib Bandung memenangkan pertandingan dengan skor (1-0). TRIBUN JABAR/DENI DENASWARA

TRIBUNNEWS.COM - Empat pertandingan pekan pertama putaran kedua Liga 1 2022 resmi dibatalkan.

Yang terbaru ialah Persib vs Bhayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (15/1/2023) kick-off pukul 16.00 WIB.

Adapun alasan pembatalan Persib vs Bhayangkara FC dikarenakan Stadion GBLA digunakan untuk persiapan Piala Dunia U20.

Persib Bandung juga tak bisa gunakan Stadon Si Jalak Harupat karena alasan yang serupa.

Pembatalan laga kandang Maung Bandung menambah tiga laga lainnya yang dibatalkan pada putaran kedua.

Pasalnya sudah terdapat pembatalan pertandingan di antara Persik Kediri vs Persita Tangerang, Persebaya vs Persikabo dan Arema FC vs Borneo FC Samarinda.

Tak kunjung keluarnya izin pertandingan dari pihak kepolisian menjadi alasan yang mendominasi pembatalan tersebut.

Khusus untuk Arema Fc vs Borneo FC, beralasan karena Singo Edan belum memiliki markas di putaran kedua.

Sejatinya laga tersebut akan digelar di Stadion Sultan Agung Bantul atau Jatidiri Semarang.

Namun pihak pemerintah daerah tak memperkenankan Arema FC menggunakan Stadionnya.

Pihak pemerintah daerah beralasan terdapat penolakan dari berbagai pihak.

Memang benar beberapa kelompok suporter menolak adanya Arema Fc di kotanya.

Seperti yang disampaikan Panser Biru, Suporter PSIS Semarang kepada Singo Edan beberapa waktu lalu.

Bak kapal yang menerjang ombak, memang Liga 1 sedang menadapat ujian berat.