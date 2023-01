PSG vs Riyadh All Star: Momen Lionel Messi Raih Kesuksesan di Depan Cristiano Ronaldo Lagi

Tangkapan layar Twitter

DUEL MESSI vs RONALDO- Cristiano Ronaldo akan melakoni debut di Saudi Arabia melawan Lionel Messi dari PSG. Ronaldo bersama Riyadh All Star akan menghadapi PSG dengan Lionel Messi dalam pertandingan persahabatan yang digelar di Stadion King Fahd, Riyadh, Arab Saudi. Waktu pertandingannya akan digelar di Riyadh pada Kamis (19/1/2023) pukul 20.00 malam waktu Arab Saudi, atau Jumat (20/1/2023) Pukul 00.00 WIB. PSG vs Riyadh All Star, kesempatan Lionel Messi sekali lagi berjaya di depan Cristiano Ronaldo.