PSG vs Riyadh All Star: Panggung Mbappe Ganggu Last Dance Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo

TRIBUNNEWS.COM - Laga ujicoba antara PSG vs Riyadh All Star akan digelar di Stadion Internasional King Fahd, Jumat (20/1/2023) pukul 00.00 WIB.

Tak bisa dipungkiri jika laga ujicoba tersebut berpotensi menjadi last dance pertarungan antara Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo.

Hal ini mengingat kecilnya presentase kedua pemain terbaik dunia itu akan berbagi lapangan lagi di laga lainnya.

Apalagi baik Messi dan Ronaldo sudah berada di kompetisi yang berbeda benua, maka sulit untuk mempertemukan keduanya lagi dalam satu lapangan yang sama laga.

DUEL MESSI vs RONALDO- Cristiano Ronaldo akan melakoni debut di Saudi Arabia melawan Lionel Messi dari PSG. Ronaldo bersama Riyadh All Star akan menghadapi PSG dengan Lionel Messi dalam pertandingan persahabatan yang digelar di Stadion King Fahd, Riyadh, Arab Saudi. Waktu pertandingannya akan digelar di Riyadh pada Kamis (19/1/2023) pukul 20.00 malam waktu Arab Saudi, atau Jumat (20/1/2023) Pukul 00.00 WIB. (Tangkapan layar Twitter)

Tak ayal, laga PSG vs Al Riyadh akan tetap menyedot perhatian jutaan pasang mata karena keberadaan Messi dan Ronaldo.

Meskipun laga tersebut digelar di Arab Saudi, sepertinya takkan mengurangi atensi publik untuk melihat duel pamungkas dua pemain terbaik dunia dalam 1,5 dekade tersebut.

Hanya saja memang ada berbagai potensi kejutan yang akan mewarnai duel dua kesebelasan tersebut.

Dikala orang menantikan duel sengit antara Messi dan Ronaldo, barangkali ada pemain lain yang berpotensi mencuri panggung dalam laga tersebut.

Hal itu terasa wajar apalagi ada banyak pemain bintang selain dua megabintang tersebut yang bertanding di atas lapangan yang sama.

Pemain depan Paris Saint-Germain Argentina Lionel Messi (kanan) merayakan dengan pemain depan Paris Saint-Germain Prancis Kylian Mbappe setelah mencetak gol pembuka pada pertandingan kedua Grup H Liga Champions antara Paris Saint-Germain (PSG) dan Maccabi Haifa FC di Stadion Parc des Princes di Paris pada 25 Oktober 2022. Anne-Christine POUJOULAT / AFP (Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Keberadaan sosok pemain seperti Kylian Mbappe, Neymar, Marquinhos, Marco Veratti, hingga Achraf Hakimi tentu tak bisa dilupakan begitu saja.

Khusus nama pertama, pemain tersebut punya peluang terbesar untuk mengusik panggung yang seharusnya menjadi milik Ronaldo dan Messi.

Tepat sekali, Mbappe dengan segala kualitas yang ia bawa tentu ada peluang baginya untuk mencuri panggung pada laga tersebut.

Performa menawan Mbappe pada gelaran Piala Dunia 2022 tentu tak bisa dilupakan begitu saja oleh para pecinta sepak bola seluruh muka bumi.

Penampilan gemilang yang diperlihatkan Mbappe itulah yang kemungkinan bisa mewarnai laga yang mempertemukan PSG vs Riyadh All Star, malam ini.

Mbappe tentu tak ingin menyia-yiakan kesempatan bisa bertanding lagi melawan Cristiano Ronaldo yang merupakan idolanya sejak kecil.

Disisi lain, Mbappe juga tak ingin menyiakan peluang bisa menjadi rekan satu tim Messi saat berhadapan dengan idolanya tersebut.

Tentu akan menjadi momen emas sekaligus sulit terulang bagi Mbappe lantaran bisa berbagi lapangan yang sama dengan dua pemain terbaik dunia dalam 1,5 dekade terakhir ini.

Layak dinanti seperti apa keseruan jalannya laga PSG vs Riyadh All Star yang kemungkinan menjadi last dance pertarungan Messi vs Ronaldo.

(Tribunnews.com/Dwi Setiawan)