Jadwal Liga Jerman Pekan 16: Dibuka Duel RB Leipzig vs Bayern Munchen, Wolfsburg vs Freiburg

TRIBUNNEWS.COM - Liga Jerman Bundesliga akan kembali digelar setelah jeda Piala Dunia dan libur selama sembilan pekan.

Duel panas dua tim papan atas antara RB Leipzig vs Bayern Munchen akan menjadi pembuka pekan 16 Bundesliga.

Kemenangan akan menjadi berpengaruh besar dalam perebutan titel juara Bundesliga musim ini, di mana saat ini Bayern Munchen memimpin klasemen dengan jarak 6 poin dari RB Leipzig.

Laga seru lagainnya yakni anatara tim peringkat dua klasemen Bundesliga yakni SC Freiburg akan melawan Wolsfburg tim peringkat tujuh klasemen.

Kemenangan tentu akan diincar Freiburg guna tetap bersaing dengan Bayern Munchen untuk meraih titel juara.

Jika FC Hollywod kalah sedangkan bisa Freiburg dari Wolfsburg, maka jarak poin mereka hanya akan terpaut satu angka saja.

Bigmatch Leipzig vs Bayern Munchen akan dihelat di Red Bull Arena pada Sabtu (21/1/2023) dinihari pukul 02.30 WIB.

Sedangkan Wolfsburg vs Freiburg di Volkswagen Arena pada Sabtu malam pukul 21.30 WIB.

Berikut selengkapnya jadwal Bundesliga Pekan 16

Sabtu, 21 Januari 2023

02.30 WIB - RB Leipzig vs Bayern Munchen

21.30 WIB - Eintracht Frankfurt vs Schalke

21.30 WIB - Bochum vs Hertha Berlin

21.30 WIB - Union Berlin vs Hoffenheim

21.30 WIB - Wolfsburg vs Freiburg

21.30 WIB - Stuttgart vs Mainz

Minggu, 22 Januari 2023

00.30 WIB - FC Koln vs Werder Bremen

21.30 WIB - Dortmund vs Augsburg

23.30 WIB - Monchengladbach vs Leverkusen

Klasemen Bundesliga