Ini yang Membuat Casemiro Pantas Jadi Man of the Match saat Manchester United Gulung Reading 3-1

Gelandang Manchester United Brasil Casemiro (Tengah) merayakan dengan rekan setimnya setelah mencetak gol kedua mereka selama pertandingan sepak bola putaran keempat Piala FA Inggris antara Manchester United dan Reading di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 28 Januari 2023.

TRIBUNNEWS.COM- Pelatih Reading, Paul Ince menegaskan Casemiro pantas menjadi man of the match saat Manchester United menggulung Reading 3-1 pada babak keempat Piala FA di Stadion Old Trafford, Minggu (29/1) dini hari.

Gelandang asal Brasil ini mencetak dua gol pembuka Manchester United, ditambah satu gol oleh pemain tim Samba lainnya, Fred. Gol hiburan Reading dicetak Amadou Mbengue untuk menutup skor 3-1.

Paul Ince kembali ke Manchester United, klub yang pernah diperkuatnya selama enam tahun (1989-1995) lalu, dan berhasil membuat tuan rumah frustrasi selama 45 menit.

Mantan gelandang bertahan ini sukses menjaga timnya kompak bertahan untuk menahan gempuran tuan rumah tanpa gol memasuki jeda.

Pelatih United, Erik Ten Hag menurunkan seluruh kekuatan terbaiknya di laga ini.

Ini menjadi indikasi bahwa dirinya memang mengincar trofi Piala FA, sebagai piala pertama, dan paling realistis dalam musim pertamanya di Old Trafford.

Namun, gempuran Marcus Rashford cs kerap terbentur rapihnya pertahanan tim tamu. Untungnya, mereka memiliki sang gelandang pemecah kebuntuan, Casemiro.

Gol pertama United terjadi menit ke-54. Bermula dari umpan terobosan Anthony. Casemiro mengejar bola dengan kecepatan tinggi untuk masuk ke kotak penalti.

Di bawah kawalan pemain lawan, dengan cerdik dia mencungkil bola untuk melewati adangan Kiper Joe Lumley. Sebuah gol yang brilian.

Casemiro menambahkan gol kedua hanya beberapa menit kemudian.

Kali ini lewat tendangan spekulatif dari luar kotak penalti. Dia melepaskan tendangan dengan kaki kanannya.

Bola tampak melesat tanpa bisa ditepis Kiper Lumley.

"Penyelesaian yang indah. Saya akan memberinya man of the match untuk Casemiro, terutama berkat gol pertamanya".

"Tak semua pemain punya insting cerdas dalam ruang sempit seperti itu. Dia memperlihatkan kualitasnya dengan gol indah itu," kata Ince memuji sang gelandang.

Dia menilai, secara keseluruhan timnya terlalu memberi ruang bagi United untuk berkembang.