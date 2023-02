Live Streaming & Starting XI Spurs vs Manchester City, Guardiola Cadangkan De Bruyne, Tonton SCTV

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini link live streaming dan susunan pemain Spurs vs Manchester City dalam laga lanjutan pekan ke-22 Liga Inggris, Minggu (5/2/2023) malam WIB.

Keseruan laga Spurs vs Manchester City sesaat lagi akan digelar di Tottenham Hotspur Stadium dan live via SCTV plus streaming Vidio mulai pukul 23.30 WIB.

Keputusan mengejutkan diambil Pep Guardiola selaku pelatih Manchester City yang mencadangkan Kevin De Bruyne dalam laga ini.

De Bruyne harus puas menjadi penghangat bangku cadangan bersama Ilkay Gundogan, Aymeric Laporte, Ruben Dias hingga Kalvin Philips.

Gelandang Manchester City asal Belgia, Kevin De Bruyne memberikan tepuk tangan pada akhir pertandingan sepak bola Liga Inggris antara Wolverhampton Wanderers dan Manchester City di stadion Molineux di Wolverhampton, Inggris tengah pada 11 Mei 2022. (Paul ELLIS / AFP)

Dicadangkannya De Bruyne membuat Guardiola mengandalkan dua penyerang sekaligus dalam laga ini.

Julian Alvarez dipercaya menjadi duet Erling Haaland untuk mengawal lini depan Manchester City dalam laga ini.

Keberadaan Alvarez dan Haaland disokong oleh pergerakan Riyad Mahrez, Jack Grealish, dan Bernardo Silva dari lini kedua.

Sementara itu, Rodri akan menjadi tameng bagi lini pertahanan Manchester City dalam menahan gempuran tuan rumah.

Di lini belakang, kepergian Joao Cancelo juga membuat Guardiola kembali mempercayakan posisi bek kiri kepada Nathan Ake.

Nathan Ake dipercaya untuk mengawal lini pertahanan Manchester City bersama Rico Lewis, Manuel Akanjia, dan Kyle Walker.

Posisi penjaga gawang otomatis menjadi milik Ederson Moraes.