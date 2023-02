Profil Arif Putra Wicaksono, 16 Tahun di Bisnis Sepakbola, 2 Kali Maju Jadi Calon Ketua Umum PSSI

TRIBUNNEWS.COM - Sosok Arif Putra Wicaksono menjadi tokoh yang turut meraimaikan bursa Calon Ketua Umum PSSI, bersama empat lainnya, La Nyalla Mattalitti, Erick Thohir, Doni Setiabudi dan Fary Djemy Francis.

Arif Putra Wicaksono tetap pede maju mencalonkan diri menjadi PSSI 1 hingga jelang bergulirnya Kongres Luar Biasa (KLB) pada Kamis (16/2/2023) besok.

Profil Arif Putra Wicaksono mungkin kurang familier dibanding dua tokoh lainnya, Erick Thohir dan La Nyalla Mattalitti.

Namun sebenarnya, ia bukanlah sosok yang asing di dunia sepakbola lantaran ia merupakan seorang promotor olahraga.

Baca juga: Daftar 5 Bakal Calon Ketum PSSI, 17 Waketum dan 78 Pendaftar Komite Eksekutif: Sebagian Orang Lama

Berikut ini profil Arif Putra Wicaksono selengkapnya yang dihimpun Tribunnews.com.

Ini bukan kali pertama Arif Putra Wicaksono maju mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI.

Pada 2019 lalu, ia juga pernah maju sebagai calon ketua umum PSSI, kala itu didampingi Doni Setiabudi sebagai wakilnya.

Pada 2016, Arif juga sempat ingin maju pada bursa pemilihan ketua umum PSSI, tetapi terbentur syarat administrasi pengalaman lima tahun di sepak bola.

Saat itu ia sempat bingung dengan syarat tersebut lantaran ia sebenarnya cukup lama berkecimpung di bisnis sepakbola.

Arif merupakan CEO Nine Sport Inc, promotor olahraga yang pernah bekerja sama dengan PSSI.

Pria yang lahir di Jakarta pada 21 Oktober 1980 ini telah memulai kiprah bersama Nine Sport Inc sejak 2007 silam.

Tim-tim besar Eropa sekelah Juventus, AS Roma sampai Timnas Belanda pernah didatangkan Nine Sports Inc ke Indonesia.

Berawal dari kejuaraan futsal nasional Piala Rasuna 2007, ia menginisiasi datangnya tim-tim dunia ke Indonesia.

Menurut laman linkedin-nya, pria berusia 42 tahun ini merupakan lulusan dari Universitas Paramadina.

Arif Putra Wicaksono (ligaindonesia.co.id)

Baca juga: Arif Putra Wicaksono Tetap Pede Maju Hingga KLB PSSI