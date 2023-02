Hasil Aston Villa vs Arsenal Liga Inggris: Comeback Telat The Gunners Bawa Kemenangan 2-4

Geoff Caddick / AFP

Berikut hasil akhir pertandingan Aston Villa vs Arsenal pada pekan ke-24 Liga Inggris, Sabtu (18/2/2023). Skor 2-4, The Gunners berhasil come back. - Bek Arsenal Ukraina Oleksandr Zinchenko (kiri) merayakan dengan gelandang Arsenal Granit Xhaka (kanan) setelah mencetak gol kedua mereka selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Aston Villa dan Arsenal di Villa Park di Birmingham, Inggris tengah pada 18 Februari 2023.