Sorotan Man United, Erik ten Hag Bikin Old Trafford Kembali Sangar, Weghorst Malah Jadi Tukang Jegal

Manajer Belanda Manchester United Erik ten Hag bertepuk tangan kepada para penggemar saat ia pergi setelah pertandingan sepak bola putaran keempat Piala FA Inggris antara Manchester United dan Reading di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 28 Januari 2023. Man Utd memenangkan pertandingan 3-1 .

Sorotan Man United, Erik ten Hag Bikin Old Trafford Kembali Sangar, Weghorst Tersesat Jadi Tukang Jegal

TRIBUNNEWS.COM - Perlahan tapi pasti, Manchester United, kembali menjadi tim yang disegani di kancah Liga Inggris dan di Eropa.

Bersama pelatih Erik ten Hag, markas Man United, Stadion Old Trafford, The Theater of Dream menjadi lokasi yang sangar buat musuh.

Adalah kelihaian Erik ten Hag mengubah skuad Man United yang tadinya buram di awal musim, menjadi lebih menjanjikan. Hal itu termasuk eksperimen aneh yang menjadikan Wout Weghorst, seorang striker menjadi pemain yang lebih sering menjegal bak gelandang atau bek.

Berikut kabar sorotan Manchester United yang kembali gemilang di bawah Erik ten Hag:

Rekor Kemenangan Capai 71 Persen

Para pemain Manchester United merayakan gol kedua mereka selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Leeds United dan Manchester United di Elland Road di Leeds, Inggris utara pada 12 Februari 2023. (Oli SCARFF / AFP)

Kemenangan Manchester United atas Leicester City pada pertandingan pekan ke-24 Liga Inggris 2022-2023 menghasilkan sejumlah catatan apik.

The Red Devils sukses memecundangi The Foxes dengan skor 3-0 pada laga yang digelar di Old Trafford, Minggu (19/2/2023) malam WIB.

Performa impresif kembali ditunjukkan oleh anak-anak asuh Erik ten Hag di laga kali ini.

Marcus Rashford menjadi bintang kemenangan dengan mencetak dua gol (menit ke-25, 56) dan ditutup oleh Jadon Sancho (61').

Pencapaian gemilang ini diikuti dengan kembali angkernya Old Trafford sebagai markas kebanggaan Man United.

Foto udara yang diambil pada 23 November 2022 menunjukkan stadion Old Trafford, kandang tim sepak bola Manchester United, di Manchester, Inggris utara. Setelah Manchester City dibeli oleh Emirat dan Newcastle oleh Saudi, Qatar, yang sudah menjadi pemilik Paris SG, tampaknya memiliki posisi yang baik untuk mengambil alih Manchester United, minat yang menegaskan daya tarik Liga Premier tetapi akan menimbulkan banyak pertanyaan. (Oli SCARFF/AFP)

Stadion yang dijuluki sebagai Theatre of Dreams ini bisa mampu melewati 11 laga tanpa kekalahan di bawah kendali Erik ten Hag.

Sejak kekalahan pada pekan pertama dari Brighton & Hove Albion (1-2), Manchester United terus melaju tanpa kekalahan.

Rincian data tersebut didominasi dengan sembilan kemenangan dan dua kali hasil imbang.