Live Man United vs Barcelona Dini Hari Ini, Prediksi Skor Superkomputer: MU Jaya di Old Trafford

tangkap layar goal.com (goal/getty)

Laga Manchester United vs Barcelona pada duel penentuan di leg kedua playoff Piala Eropa yang digelar di Old Trafford Jumat (24/2/2023) akan mempertemukan dua striker top Eropa, Marcus Rashford dan Robert Lewandowski. Duel Manchester United vs Barcelona akan disiarkan secara langsung di SCTV kick-off pukul 03.00 WIB dini hari.