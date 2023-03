Dicoret Shin Tae-yong, Barnabas Sobor Dirumorkan Gabung Klub Lithuania, Bakal Cetak Sejarah

TRIBUNNEWS.COM - Barnabas Sobor kini dirumorkan akan hijrah dan berkarier di luar negeri.

Diketahui, Barnabas Sobor merupakan bek muda milik Persija Jakarta.

Namanya pernah dilirik oleh Shin Tae-yong.

Namun terakhir, Barnabas Sobor justru dicoret oleh Shin Tae-yong dan tak jadi ikut rombongan Timnas U-20 mentas di Piala Asia di Uzbekistan.

Setelah gagal terbang ke Uzbekistan, Barnabas Sobor justru dirumorkan akan hijrah ke kasta tertinggi Liga Lithuania, yakni Liga A Lithuania.

Namun dari rumor yang beredar, belum pasti klub mana yang akan jadi pelabuhan punggawa muda asal Jayapura ini.

Lithuania sendiri merupakan sebuah negara di Eropa Utara.

Lithuania sendiri merupakan satu dari tiga negara Baltik yang dekat dengan Laut Baltik.

Baca juga: Daftar Pemain Timnas U23 Indonesia yang Dicoret, Bertahan, dan Baru di TC Jelang SEA Games 2023

Liga A Lithuania sendiri sempat diikuti 12 klub (sejak digulirkan tahun 1991).

Namun per tahun 2021 lalu, hanya ada 10 klub yang mengikuti kasta tertinggi Lithuania tersebut.

Namun hanya satu klub yang mencatatkan 10 gelar sepanjang Liga A Lithuania digelar, yakni FK Zalgiris.

Rumor tersebut bahkan ditanggapi oleh agen Andrey Grushin yang menandai nama Barnabas Sobor di Instagram Story miliknya.

"Barnabas where do we go @barnabassoborbitaba29," tulis @a.grushin_yft.

(Barnabas, mau kemana kita pergi?)

Agen kirim kode Barbanas segera berkarier di luar negeri

Baca juga: Pengunduran Diri Zainudin Amali dari Menpora Masih Berupa Surat, Nantinya Dia Harus Bertemu Presiden