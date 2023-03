Nasib Paul Pogba di Ujung Tanduk, Kontraknya Bersama Juventus Bisa Berakhir Lebih Cepat

TRIBUNNEWS.COM - Nasib Paul Pogba bersama Juventus tengah di ujung tanduk.

Sejak didatangkan dari Manchester United pada awal musim ini, Paul Pogba lebih banyak berkutat dengan cedera.

Dilansir Four Four Two, kontrak Paul Pogba di Juventus bisa diakhiri lebih cepat meskipun dirinya belum lama berseragam Si Nyonya Tua.

Padahal masa baktinya di Stadion Allianz baru akan habis pada 2026 mendatang.

Ini terjadi sebab pemain asal Prancis itu baru bermain dua kali di Liga Italia, itu pun hanya dengan menit bermain sebanyak 35.

Berdasarkan laporan dari Gazzetta dello Sport, dengan kondisi Juventus yang mengalami hukuman pengurangan poin dan menghadapi masa depan yang sulit, Bianconeri akan melepas beberapa pemainnya.

UJI COBA- Gelandang Juventus Paul Pogba (2L) berlari dengan bola di bawah tekanan dari pemain depan Chivas de Guadalajara Angel Zaldivar (kanan) di Las Vegas. Paul Pogba mengalami cedera serius di lututnya pada saat menjalani latihan pramusim bersama Juventus. (Frederic J. BROWN / AFP)

Terutama pemain dengan gaji yang mahal seperti Paul Pogba.

Sementara itu, pada Februari lalu, pemain berusia 29 tahun itu membuat Si Nyonya Tua lebih marah lagi.

Sebab saat sedang menjalani pemulihan cedera, Pogba justru bermain ski yang bisa membahayakan lututnya yang belum sembuh benar.

Jauh dari Harapan

Ketika baru datang pada awal musim lalu, Pogba diharapkan bisa memberi dampak untuk tim seperti yang dilakukannya pada tahun 2012 hingga 2016.

Saat itu dirinya datang dengan status bebas transfer dan langsung menjadi andalan di lini tengah.

Sayangnya kedatangannya pada kali kedua ini bisa dikatakan gagal total.

Kini harga pasarannya pun turun drastis ke angka Rp608 miliar.