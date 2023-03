Marko Simic Menang Gugatan Atas Persija di FIFA, Nilai Gaji hingga Bonus per Gol Terungkap

Marko Simic Menang Gugatan di FIFA Atas Persija, Nilai Gaji hingga Bonus per Gol Terungkap

TRIBUNNEWS.COM - Dikabulkannya gugatan Marko Simic terhadap Persija Jakarta di FIFA mengungkap nominal gaji dan bonus yang dia terima saat berhasil mencetak gol serta kontribusi lainnya bagi tim.

Perselisihan antara Marko Simic dan Persija Jakarta itu diputus pengadilan FIFA dengan keputusan Macan Kemayoran berkewajiban membayar sang striker sebesar Rp 7 Miliar.

Dari keputusan FIFA itu, nilai besar gaji beserta tunjangan Marko Simic jadi terungkap setelah sang pemain menggugat Persija Jakarta

Keputusan lembaga Dispute Resolution Chamber (diputuskan pada 6 September 2022 tetapi baru terangkat belakangan ini) menghukum Persija Jakarta untuk membayar Marko Simic.

Total biaya yang harus dibayarkan Persija kepada striker asal Kroasia itu mencapai 457.217 dollar AS (sekitar Rp 7 miliar).

Dalam sebuah unggahan di Instagram, Simic sejak jauh hari mengancam Persija bahwa ia bakal menang di meja hijau.

"Persija Jakarta tidak membayarkan uang seperti yang terterra di kontrak sebelum, selama, dan sesudah Covid," tulis Marko Simic di Instagram Story (27/4/2022).

"Ini artinya pihak klub tidak menjelaskan yang sejujurnya dalam pernyataan mereka, saya memprediksi jawaban seperti itu dari mereka."

"Untuk memperjelas, saya akan memperjuangkan hak saya di depan FIFA dan saya yakin saya akan menang," tegasnya.

Namun gugatan Marko Simic tersebut tampak justru memantik kemarahan di pihak suporter.

Dokumen rilisan DRC tersebut memang menyebutkan dengan gamblang berapa gaji Simic, berikut tunjangannya.

Gaji Marko Simic disebutkan merentang dari 6500 dollar AS (Rp100 juta), 19500 dollar AS (Rp300 juta), hingga 26000 dollar AS (Rp400 juta).

Selain itu, masih terdapat tunjangan rumah, mobil, tiket pulang ke Kroasia, bonus juara, hingga top scorer.