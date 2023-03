AS Roma Hadapi Kenyataan Pahit, Terpaksa Singkirkan Pemain Bintang Serigala Ibu Kota

Vincenzo PINTO / AFP

Penyerang AS Roma asal Argentina Paulo Dybala (Tengah) merayakan gol kedua dengan rekan satu timnya selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AS Roma dan Fiorentina pada 15 Januari 2023 di stadion Olimpiade di Roma. AS Roma terpaksa harus melego pemain bintangnya untuk mendapatkan uang dan terhindar dari sanksi Financial Fair Play.