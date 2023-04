Transfer Pemain Persija: Sinyal Krmencik Hengkang, Dapat Salam Perpisahan dari Rian D'Masiv

TRIBUNNEWS.COM - Simak transfer Persija Jakarta yang membahas nasib Michael Krmencik di Liga 1 musim depan.

Masa depan Michael Krmencik bersama Persija Jakarta mulai terkuak setelah Rian Ekky Pradipta selaku vokalis grup band D'Masiv memberikan salam perpisahan.

Rian D'Masiv menyampaikan salam perpisahan kepada Michael Krmencik lewat instastory di instagram miliknya.

Baca juga: Setelah Akbar Arjunsyah, Persija Jakarta Resmi Kenalkan Rizky Ridho

Instastory Rian D'Masiv setelah diberi Krmencik jersey putih Persija Jakarta. (Tangkapan layar instastory di instagram @rianekkypradipta)

Unggahan instastory Rian D'Masiv itu berisi jersey putih Persija Jakarta yang lengkap dengan nomor punggung 27 kepunyaan Krmencik.

Vokalis D'Masiv yang berusia 36 tahun itu juga membubuhi caption untuk striker asal Ceko tersebut.

Caption itu berisi rasa terima kasih Rian D'Masiv seusai Krmencik memberikan jersey putih Persija miliknya.

Nah pada bagian caption kedua berisi salam perpisahan yang mendoakan kesuksesan Krmencik di klub selanjutnya.

"Thank you for the @Persija matcworn shirt @krmelec_11."

"Wish you all the best for the next club," bunyi caption instastory milik Rian D'Masiv.

Hingga berita ini diturunkan masih belum ada konfirmasi dari pihak Persija mengenai nasib strikernya berusia 30 tahun tersebut.

Krmencik sendiri masih memiliki kontrak panjang di klub kebanggaan Jakmania.

Mengutip laman Transfermarkt, kontrak Krmencik baru berakhir dengan Persija pada 2025 mendatang.

Selama membela Persija di Liga 1 musim ini, Krmencik telah turun 23 pertandingan.

Kontribusi Krmencik mencetak 10 gol dan 1 assists.