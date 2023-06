Jadwal Final Piala FA: Potensi Erik ten Hag Cetak Rekor di Manchester United, Sir Alex Lewat!

AFP/PAUL ELLIS

Manajer Manchester United, Erik ten Hag berbicara kepada para pemainnya di akhir pertandingan sepak bola Liga Inggris antara Manchester United vs Fulham di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 28 Mei 2023. Manchester United menang 2 - 1 melawan Fulham. Erik ten Hag berpotensi lewati rekor Sir Alex Ferguson pada pertandingan final Piala FA antara Manchester City vs Manchester United, Sabtu (3/6/2023).