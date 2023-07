Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Hari Ini Live Indosiar & Vidio: Borneo, PSIS hingga PSM Main

TRIBUNNEWS.COM - Lanjutan pertandingan Liga 1 Indonesia pada pekan pertama akan digelar hari ini, Senin (3/7/2023).

Jadwal siaran langsung Liga 1 hari ini menyajikan laga-laga seru dan disiarkan live streaming Indosiar maupun Vidio.com.

Live streaming Liga 1 hari ini mulai pukul 15.00 WIB dan 19.00 WIB.

Adapun empat match yang disiarkan meliputi RANS Nusantara vs Persikabo, Persik vs Borneo FC, Persija vs PSM Makassar, dan PSIS vs Bhayangkara FC.

Link Live Streaming Liga 1 Senin (3/7/2023):

Klasemen Liga 1

Barito Putera memimpin klasemen sementara Liga 1 2023/2024 setelah menang 2-0 dari Persita Tangerang, Minggu (2/7/2023) malam.

Barito menang pada laga perdana berkat dua gol yang dicetak masing-masing oleh Gustavo Tocantins menit 14' dan Rizky Pora di menit 26'.

Tiga poin yang didapatkan Barito dari kemenangan ini membuat mereka memuncaki klasemen Liga 1, menggeser Persebaya Surabaya.

Para pemain Barito Putera saat melakukan selebrasi seusai mencetak gol ke gawang Persita Tangerang di Stadion Demang Lehman, Martapura, Kalimatan Selatan, Minggu (2/7/2023). (INSTAGRAM/BARITO PUTERA)

Barito lebih baik dari Persebaya yang sebelumnya sempat memimpin klasemen setelah menang 2-3 dari Persis Solo pada Sabtu malam.

Dari empat laga yang telah digelar di pekan pertama, Barito Putera menjadi tim yang paling baik dalam segi selisih gol, +2.

Di posisi ketiga klasemen dihuni oleh Dewa United yang di laga perdana hari ini meraih kemenangan tipis 1-0 melawan Arema FC.

Dalam laga yang digelar di Indomilk Arena Stadium itu, pasukan Tangsel Warrior menang berkat gol semata wayang dari Alex Martins Ferreira di menit 75'.

Adapun posisi Dewa United di klasemen Liga 1 diikuti oleh PSS Sleman yang di laga pembuka juga menang 0-1 dari Bali United.

Persib Bandung yang hari ini bermain imbang 1-1 saat melawan Madura United harus rela menempati posisi ke enam klasemen, dibawah Laskar Sappe Kerrab.

Masih ada delapan tim yang baru akan memulai laga perdana di Liga 2023/2024 pada Senin (3/7/2023) besok.

Dari empat laga yang digelar, satu diantaranya menjadi sorotan tersendiri karena akan mempertemukan juara dan runner up musim lalu, yakni Persija Jakarta vs PSM Makassar.

Berikut hasil dan klasemen Liga 1 2023:

Sabtu (1/7/2023)

Bali United Vs PSS Sleman 0-1

Persis Solo Vs Persebaya 2-3

Minggu (2/7/2023)

Dewa United Vs Arema FC 1-0

Persib Vs Madura United 1-1

Barito Putera Vs Persita 2-0

Top Skor Liga 1

Bruno Moreira (Persebaya Surabaya) - 2 Gol

Ricky Cawor (PSS Sleman) - 1 Gol

Ramadhan Sananta (Persis Solo) - 1 Gol

Moussa Sidibe (Persis Solo) - 1 Gol

Hugo Gomes - 1 Gol

Rizky Pora - 1 Gol

Alex Martins Ferreira - 1 Gol

David da Silva - 1 Gol

Gustavo Tocantins - 1 Gol

Klasemen Liga 1 2023

Klasemen selengkapnya

