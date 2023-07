Christian Pulisic Segera ke AC Milan, Ini Daftar Pemain yang Pernah Main di Chelsea dan Rossoneri

TRIBUNNEWS.COM- Pemain berjuluk Captain America, Christian Pulisic dikabarkan telah sepakat untuk bergabung dengan AC Milan.

Christian Pulisic tertarik untuk menjadi skuad Rossoneri.

Kesepakatan terkait transfer Christian Pulisic telah terjadi antara Chelsea dan AC Milan.

Pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano menyampaikan kabar bergabungnya Pulisic ke Milan tersebut melalui akun Twitternya.

"Christian Pulisic ke AC Milan, Here We Go! Kesepakatan terjadi antar klub karena Chelsea menerima persyaratan tawaran akhir," tulis Fabrizio Romano mengabarkan.

"Persyaratan pribadi disetujui beberapa minggu lalu karena sang pemain hanya menginginkan Milan – mendorong babak baru ini. Tes Medis/perjalanan sedang dijadwalkan," katanya lagi.

Menurut Romano, hubungan yang sangat baik antara Chelsea dan AC Milan menjadi hal yang sangat penting untuk menyelesaikan kesepakatan Pulisic.

Sejak lama Chelsea dan AC Milan telah terlibat dalam transfer pemain.

Banyak pemain yang dulunya pernah bermain di Chelsea kemudian pindah ke AC Milan.

Ada banyak nama-nama pemain yang pernah main di Chelsea kemudian pindah ke Milan atau sebaliknya.



Selain Ruben Loftus-Cheek, Olivier Giroud, Fikayo Tomori, Tiémoué Bakayoko, ada juga Thiago Silva.

Banyak nama-nama pemain bintang di masa lalu pernah memperkuat Chelsea dan AC Milan termasuk Fernando Torres, Andrey Shevchenko, Michael Essien, Hernan Crespo, dan lain-lain.

Sebagai pemain, Pulisic mendorong untuk bergabung dengan Milan, dia tidak mempertimbangkan klub lain. Kesepakatan bernilai lebih €20 juta (Rp 333 miliar) dengan tambahan bonus.

Upaya AC Milan terhadap pengejaran winger Chelsea, Christian Pulisic, akhirnya berhasil. AC Milan dan Chelsea sepakat untuk penawaran terakhir Pulisic pada Jumat (7/7) malam WIB.

Romano menuliskan bahwa kesepakatan untuk Pulisic bernilai lebih dari 20 juta euro plus bonus.