Kedatangan Pemain Asing Persija Bocor, Maciej Gajos Mendarat di Jakarta Pamer Jersey Macan Kemayoran

TRIBUNNEWS.COM - Pemain asing Persija Jakarta yang dinantikan The Jakmania akhirnya datang juga.

Meski belum secara resmi diperkenalkan, namun potret pemain asing anyar Persija kini bocor di media sosial.

Sosok tersebut tak lain adalah gelandang serang asal Polandia, Maciej Gajos.

Potret Maciej Gajos sudah beredar di kalangan The Jakmania.

Bahkan Gajos sudah memamerkan jersey Persija Jakarta yang disodorkan manajemen klub.

Sebelumnya, Gajos juga sudah memberikan kode jika ia akan segera terbang ke Jakarta.

"See you soon Jakarta (emojo macan)

Bissmillah," tulis agen Maciej Gajos di Instagram.

Kini mantan rekan setim Egy Maulana Vikri di Lechia Gdansk tersebut telah mendarat di Jakarta.

Kedatangan Gajos tentu dinantikan untuk menghidupkan lini serang Persija.

Hingga pekan kedua Liga 1 2023/2024 bergulir, Persija Jakarta belum merasakan kemenangan.

Bahkan pelatih Persija, Thomas Doll juga tak sabar melengkapi legiun asing untuk meracik taktik musim ini.

“Hampir semua klub Liga 1 pemain asingnya sudah lengkap, hanya kami yang bermain dengan satu pemain asing di pekan pertama dan dua pemain asing di pekan kedua."

"Dengan kondisi yang sekarang rasanya sulit untuk memenangkan laga. Saya yakin ketika tim sudah komplet, mungkin kami baru akan bisa memenangkan laga,” kata Thomas Doll dikutip dari situs resmi klub.