Jelang Piala Dunia Wanita 2023, Intip Persiapan Tetangga Timnas Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Dua tetangga Timnas Indonesia menjadi perwakilan ASEAN dalam mengikuti Piala Dunia Wanita 2023 di Australia dan Selandia Baru.

Ialah Vietnam dan Filipina yang telah mengebut persiapan menjelang Piala Dunia Wanita 2023 digulirkan pada 20 Juli-20 Agustus 2023.

Tetangga Timnas Indonesia tersebut telah melakoni persiapan untuk mengarungi penyisihan grup.

Filipina tergabung di grup A bersama Selandia Baru, Norwegia dan Swiss. Sedangkan Vietnam berada di grup E bersama Amerika Serikat, Portugal dan Belanda.

Melalui hasil ujicoba terakhir, baik Vietnam dan Filipina bernasib kurang beruntung.

Huynh Nhu saat ini menjadi satu-satunya pemain putri Vietnam yang bermain di Chau Au. (Soha.vn)

Persiapan Vietnam dan Filipina

Vietnam tergolong lebih berat mengarungi fase grup ketimbang Filipina.

Pasalnya, The Golden Stars Putri segrup dengan Amerika Serikat yang merupakan penguasa di Piala Dunia Wanita 2023.

Amerika Serikat merupakan pemegang gelar terakhir sekaligus kolektor trofi terbanyak.

Tim Paman Sam Putri telah menjuarai Piala Dunia Wanita 2023 selama empat kali.

Walhasil Tim Putri Vietnam butuh mempersiapkan diri sebaik mungkin, terlebih laga kontra Amerika Serikat menjadi partai perdana.

Bek Vietnam, Le Thi Diem My mengaku waspada untuk laga pembukaan Piala Dunia Wanita.

“Bertemu dengan Amerika Serikat memang sulit. Namun, kami percaya diri, bermain sebaik mungkin untuk tampil bagus melawan tim wanita AS, sehingga membawa kegembiraan bagi suporter tuan rumah," ujar Le Thi Diem My dilansir melalui Bongda Plus, Rabu (19/7/2023).

Pelatih Vietnam Mai Duc Chung telah mengutus anak asuhnya dalam beberapa laga ujicoba.