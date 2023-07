Leandro Trossard Man of The Match Cetak 2 Gol Bisa Jadi Senjata Rahasia Arteta, Arsenal 5-3 Barca

Leandro Trossard mencetak dua gol dalam kemenangan Arsenal 5-3 atas Barcelona dalam uji coba pramusim di Los Angeles, kemarin. Tak pelak, winger asal Belgia ini pun menjadi man of the match.

TRIBUNNEWS.COM- Kedatangan Kai Havertz, dan konsistensi Bukayo Saka, serta Gabriel Martinelli, sepertinya peluang Leandro Trossard di Arsenal musim ini akan terbatas.

Namun, jika performa Leandro Trossard di pramusim sejauh ini bisa bertahan, akan sulit bagi Mikel Arteta untuk menepikannya di daftar tim utama. Dia bisa jadi senjata rahasia sang pelatih.

Barca memimpin lebih dulu lewat Robert Lewandowski, yang memanfaatkan rebound dan melepaskan usahanya melewati Aaron Ramsdale dan masuk ke gawang saat laga baru berlangsung tujuh menit.

Bukayo Saka menyamakan kedudukan segera setelah itu, memanfaatkan kesalahan Andreas Christensen dan menyelesaikannya dari jarak dekat. Saka bisa saja menambahkan lagi golnya tetapi tendangan penaltinya melebar dari tiang gawang.

Raphinha kemudian membawa Barcelona unggul kembali di menit ke-34, setelah melepaskan tendangan bebas ke pojok bawah setelah terjadi defleksi yang berat.

Jelang turun minum, Kai Havertz membawa skor kembali imbang 2-2 setelah menanduk bola hasil umpan dari Bukayo Saka.

Babak kedua, Trossard mencuri perhatian. Dia membawa The Gunners unggul dengan aksi "cut and finish" yang brilian di menit ke-55.

Gelandang berusia 28 tahun ini menambahkan gol yang kedua untuk membunuh permainan, mengarahkan tendangan voli ke pojok bawah dari umpan silang Kieran Tierney.

Ferran Torres sempat mempekecil skor, tetapi tendangan dari Fabio Viera di injury time memastikan kemenangan Arsenal 5-3.

Tetap saja, malam ini adalah tentang Trossard. Gelandang serba-bisa ini didapuk oleh berbagai situs olahrga sebagai man of the match dalam uji coba kemarin.

Pemain pindahan dari Brighton ini terus berkembang, dan bisa menjadi faktor krusial jika Arsenal ingin menyaingin Manchester City lagi dalam perburuan gelar Liga Primer musim ini.

Bagaimana besarnya impak Trossard di Arsenal diakui oleh gelandang anyar The Gunners, Declan Rice. Keduanya berseberangan jalan musim lalu, di mana Trossard di Brighton sebelum ke Arsenal pada Januari, dan Rice di West Ham. Dan mereka sering berduel saat di lapangan.

"Kamu tahu apa? Yang saya pikir sejak hari pertama saya di sana adalah Leandro Trossard, Dia pria yang sangat, sangat top. Saya sudah cukup sering bersamanya di sini. Dia pemain top serba bisa," kata Rice memuji.