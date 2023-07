Prediksi Line-up Manchester United vs Dortmund: Erik Ten Hag Jumpa Mantan Pemain, Mainoo Absen

Leonardo Munoz / AFP

Kobbie Mainoo (C) dan Bruno Fernades (8) dari Manchester United memperebutkan bola dengan Kai Havertz (L) dari Arsenal selama pertandingan sepak bola persahabatan di Stadion MetLife di East Rutherford, New Jersey, pada 22 Juli, 2023 - Prediksi susunan pemain laga pramusim Manchester United vs Dortmund.