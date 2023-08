Momen Hanif Sjahbandi Jadi Sorotan di Luar Lapangan, Hentikan Amukan Oknum Suporter PSS Sleman

TRIBUNNEWS.COM - Bek Persija Jakarta, Hanif Sjahbandi tampaknya menjadi pemain yang makin disorot.

Sebelumnya, ia menjadi Man of The Match di laga PSS Sleman vs Persija Jakarta di pekan enam Liga 1 2023/2024.

Hanif Sjahbandi sukses menyumbangkan satu gol dan satu assist pada kemenangan Macan Kemayoran, 1-3 atas PSS Sleman.

Gol PSS Sleman dicetak Jonathan Bustos (72'), sedangkan gol Persija ditorehkan Hanif Sjahbandi (16'), Firza Andika (24') dan Ryo Matsumura (52').

Aksi apiknya tersebut membuat Hanif Sjahbandi dinobatkan sebagai Man of The Match.

Tampaknya tak hanya di dalam lapangan menjadi sorotan, Hanif Sjahbandi bahkan menjadi penghalang amukan suporter PSS Sleman yang sempat memasuki lapangan.

Diketahui, setelah tuan rumah keok, para suporter PSS Sleman terlihat memasuki lapangan.

Baca juga: Momen Pemain Persija Selamatkan Wasit dari Sergapan Oknum Suporter yang Masuk Lapangan

Deretan suporter masuk dan mengungkapkan rasa kecewa pada wasit yang dinilai tak memimpin laga dengan baik.

Dari sisi selatan, sekelompok suporter mengejar wasit sembari melontarkan makian.

Sang pengadil lapangan pun langsung lari ke arah ruang match commissioner untuk mencari perlindungan.

Suporter bahkan mencoba masuk ke arah ruang match commissioner namun upaya itu gagal.

Ada pula suporter yang ngamuk menggunakan tongkat untuk memukul steward dan panitia pelaksana.

Namun aksi pemukulan tersebut langsung dihentikan pemain Persija, Hanif Sjahbandi.

Pemain bernomor punggung 19 tersebut mengambil tongkat panjang yang akan digunakan suporter untuk memukul panitia.