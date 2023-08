Aji Santoso Resmi Berpisah dengan Persebaya Surabaya, Coach Bejo Ikut Hengkang?

TRIBUNNEWS.COM - Setelah diistirahatkan, Aji Santoso kini resmi berpisah dengan Persebaya.

Kabar tersebut dipastikan langsung oleh Aji Santoso pada Tribun Jatim, Minggu (13/8/2023) malam.

Aji Santoso mengkonfirmasi, dirinya dan Persebaya resmi berpisah.

"Iya sudah resmi. Saya sangat menghormati keputusan manajemen, tidak ada masalah, itu hak dari manajemen," kata Aji Santoso.

Hengkangnya Aji Santoso dari Green Force memang bukanlah kabar mengejutkan.

Sebelumnya Persebaya memilih menggunakan kata 'istirahat' bagi pelatih kepala Aji Santoso.

Setelah dua pekan diistirahatkan, kini Persebaya resmi menghentikan kerja sama dengan pelatih asal Malang tersebut.

Selain Aji Santoso yang pergi, asisten pelatih Persebaya Bejo Sugiantoro juga ikut angkat koper.

Kepergian coach Bejo dibagikan oleh sang anak sendiri, Rachmat Irianto di akun Instagram @rachmatirianto.

Meski tak menjelaskan detail soal perpisahan sang ayah dengan Persebaya, namun Rachmat Irianto hanya melemparkan kode Bejo tak lagi di tempat yang sama.

"Here we go!!!

Tak pernah khawatir dimanapun berada tetep yang terbaik!

@bejoalbaja," tulis Rachmat Irianto dalam Instagram Story.

Rachmat Irianto kode sang ayah, Bejo Sugiantoro ikut angkat koper dari Persebaya

Namun hingga artikel ini ditayangkan, pihak Persebaya belum secara resmi mengumumkan status Aji Santoso dan Bejo Sugiantoro.