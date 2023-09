Lionel Messi Tunjukkan Kasih Sayangnya kepada Keluarga Owen Wilson, Berikan Kausnya Usai Laga

TRIBUNNEWS.COM- Banyak selebritas yang menyaksikan pertandingan Lionel Messi melawan LAFC di Stadion Stadion BMO, Senin (4/9/2023).

Namun ada satu selebritas yang mendapat sorotan Messi usai pertandingan.

Dia adalah Owen Wison yang datang ke Stadion bersama dengan keluarganya yang masih anak-anak untuk menonton Messi.

Messi membuka kausnya dan memberikan kaus tersebut kepada anak kecil yang datang bersama Owen Wilson.

"Messi menunjukkan rasa cintanya kepada keluarga Owen Wilson" tulis akun MLS di Twitternya.

Owen Wilson adalah aktor Amerika yang membintangi sejumlah film, termasuk film Bliss, The French Dispatch, Marry Me, Secret Headquarter, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dan lain-lain.

Banyak orang yang berdesakan saat momen tersebut. Beberapa anak remaja lainnya berebut meminta tanda tangan Messi di kaus Inter Miami dan juga kaus timnas Argentina yang mereka bawa.

Sementara yang lainnya berusaha mengabadikan momen tersebut dengan kamera ponselnya.

Inter Miami mengalahkan juara bertahan MLS, LA FC dengan skor telak 3-1 dalam pertandingan yang digelar di Stadion BMO, Senin (4/9/2023).

Meski tidak mencetak gol, Lionel Messi berperan besar dalam kemenangan Inter Miami atas LA FC ini.

Messi mencetak dua assists untuk dua gol Inter Miami sehingga mereka menang dengan skor 3-1 atas LA FC.

Asis yang pertama tercipta saat dia memberi umpan kepada Jordi Alba pada menit Ke-50.

Kerjasama Sergio Busquet, Messi, dan finishing Jordi Alba membuat skor menjadi 2-0.

Asis kedua Messi terjadi saat gol Ketiga Inter Miami.