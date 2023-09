Hasil Sidang Komdis PSSI: Beda Nasib Hanif Sjahbandi dan Beckham Putra saat Laga Persija vs Persib

TRIBUNNEWS.COM - Berikut hasil sidang Komisi Disiplin (Komdis) PSSI untuk insiden gelaran Liga 1 2023/2024 pekan ke-11 pada 1-3 September 2023, sebelum FIFA Matchday lalu.

Terdapat perbedaan porsi hukuman antara Hanif Sjahbandi dan Beckham Putra saat laga Persija Jakarta vs Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabhaga yang berkesudahan dengan skor 1-1 tersebut (2/9/2023).

Hanif Sjahbandi yang dikeluarkan wasit karena kartu merah mendapatkan nominal denda tambahan selain skorsing larangan permainan.

Sedangkan Beckham Putra yang dianggap terlalu berapi-api saat selebrasi gol Persib Bandung hanya dijatuhi sanksi tegas dari Komdis PSSI.

Adapun Macan Kemayoran juga dirugikan terkait tindakan oknum suporter saat laga Persija vs Persib.

Diketahui, terdapat insiden pelemparan plastik berisi air ke arah pemain Persib saat hendak masuk ke lorong stadion.

Sedangkan di luar stadion terdapat bentrokan antara kelompok suporter yang mengatasnamakan pendukung Persija Jakarta.

Walhasil laga kandang Persija ke depan, dijatuhi sanksi pengurangan kuota penonton sejumlah 80 persen dari kapastitas total.

Komdis PSSI tidak hanya menyoroti laga antara Persija vs Persib saja, melainkan pertandingan Persita Tangerang vs Madura United serta Barito Putera vs Persis Solo dalam pekan pertandingan yang serupa.

Berikut Hasil Sidang Komdis PSSI, dilansir melalui laman pssi.org pada Kamis (14/9/2023):

*Hasil Sidang Komite Disiplin PSSI, 5 September 2023

1. Tim Madura United FC

- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024

- Pertandingan: Persita Tangerang vs Madura United FC

- Tanggal Kejadian: 1 September 2023

- Jenis Pelanggaran: dalam pertandingan tersebut ada 6 orang pemain mendapatkan kartu kuning

- Hukuman: sanksi denda Rp.50.000.000,-

2. Sdr. Hanif Abdurrauf Sjahbandi (Pemain Persija Jakarta)