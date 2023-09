Tak Mau Lagi Dikerjai Wasit Lokal, Al Nassr Minta Laga yang Dijalani Ronaldo cs Dipimpin Wasit Asing

TRIBUNNEWS.COM - Buntut gol Cristiano Ronaldo yang sering dianulir, Al Nassr meminta agar setiap laga yang dimainkannya dipimpin oleh wasit asing.

Al-Nasr telah mengajukan permintaan kepada Federasi Sepak Bola Saudi untuk menunjuk wasit asing untuk semua pertandingannya di Liga Pro Saudi hingga jeda internasional Oktober mendatang.

Al-Nasr akan memainkan 4 pertandingan di Liga Saudi setelah berakhirnya jeda internasional saat ini hingga pekan international berikutnya pada bulan Oktober.

Ronaldo dkk akan bermain melawan Al-Raed pada 16 September, Al-Ahli 23 September, Al-Ta'ee pada 29 September dan Abha 6 Oktober 2023.

Menurut surat kabar Saudi Al-Riyadiya via Yalla Kora, Al Nassr juga akan mengajukan permintaan baru pada bulan Oktober untuk mengandalkan wasit asing dalam pertandingannya melawan Damac, Al-Fayha, Al-Khaleej, Al-Wahda dan Al-Akhdood.

Baca juga: Klasemen Liga Arab Saudi: Al Nassr Merangsek ke Urutan 6, Cristiano Ronaldo Sang Penguasa Top Skor

Permintaan yang diajukan Al Nassr ini tak lepas dari situasi yang mereka alami sebelumnya ketika sering dikerjai wasit.

Ketika melawan Al Shabab, kala itu Ronaldo mencetak gol dari sebuah sundulan di menit 18'.

Sundulan itu seharusnya membuat ia mencetak brace dalam laga itu setelah gol di menit 13'.

Sayangnya wasit Ismail Elfath menganulir gol tersebut setelah melakukan pengecekan ulang lewat video assistant referee (VAR).

Ronaldo diduga melakukan pelanggaran terhadap bek Al Shabab sebelum mencetak gol. CR7 sempat marah kepada wasit atas keputusan anulir itu.

Dalam sebuah video yang dibagikan di media sosial Twitter, Ronaldo sempat merasa terzalimi hingga mengucapkan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, "Always against me!"

Apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka arti ucapan eks megabintang Real Madrid itu adalah, "Selalu memusuhi saya!".

Penyerang Al Nassr, Cristiano Ronaldo merayakan gol dalam pertandingan melawan Al Fateh di Stadion Pangeran Abdullah Bin Jalawi pada 25 Agustus 2023. (ALI AL-HAJI / AFP)

Baca juga: Al Nassr Pamer Foto Latihan Tim, Sosok Cristiano Ronaldo tak Terlihat Bareng Rekan-rekannya

Itu bukan yang pertama, Ronaldo dan Al Nassr juga pernah dikerjai wasit ketika bermain melawan Al Shorta di Piala Klub Arab pada Agustus lalu.