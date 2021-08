Harga Samsung Galaxy Z Fold3 dan Z Flip3 5G di Indonesia, Berikut Spesifikasinya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini harga Samsung Galaxy Z Fold3 dan Z Flip3 5G di Indonesia.

Smartphone baru dari Samsung tersebut, dibekali spesifikasi menarik.

Mulai dari kapasitas memori, baterai, kamera, dan fitur lainnya.

Untuk Samsung Galaxy Z Fold3 dibekali chipset Snapdragon 888, RAM 12 GB, dan baterai berkapasitas 4400 mAh.

Ponsel ini hadir dalam tiga varian warna, yakni Phantom Black, Phantom Green, Phantom Silver.

Samsung juga menghadirkan dukungan S Pen ke seri Galaxy Z.

Samsung Galaxy Z Flip 5G. Dalam artikel terdapat harga dan spesfikasi Samsung Galaxy Z Fold3 dan Z Flip3 5G.(Samsung.com)

Kemudian, Samsung Galaxy Z Flip3 5G memiliki fitur Flex Mode.

Berdasarkan siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis (26/8/2021), disebutkan bahwa Inovasi Flex Mode menjadi fitur favorit konsumen memesan Galaxy Z Flip3 5G.

Inovasi tersebut, bisa membuat konten Do It Yourself, hyperlapse, tutorial make up, hingga live broadcast dengan cara baru.