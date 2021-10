Kode Redeem Genshin Impact Jumat, 1 Oktober 2021, Serta Cara Klaim Primogems dan Hero

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kode redeem Genshin Impact terbaru untuk Jumat (1/10/2021).

Genshin Impact merupakan permainan free to play action RPG dunia terbuka yang dikembangkan oleh miHoYo.

Saat ini, Genshin Impact menjadi game yang populer di kalangan gamers dan wibu (sebutan untuk pecinta anime).

Lantaran, para gamers bisa secara gratis mendapatkan kode redeem dan ribuan primogems dalam game Genshin Impact.

Seperti diketahui, kode redeem selalu dibagikan secara rutin oleh MiHoYo kepada gamers.

Kode redeem yang didapatkan berguna untuk mendapatkan senjata, meningkatkan skill dan skin, serta mampu menambah sumber daya secara gratis.

Baca juga: Manjakan Para Penggemar, Mobile Game Genshin Impact Kolaborasi Dengan UniPin

Game Genshin Impact (blog.playstation.com)

Baca juga: POPULER Techno: Kode Redeem Genshin Impact Terbaru | TikTok Siap-siap Bikin Aplikasi Audio Chat

Dilansir pockettactics.com, berikut kode redeem Genshin Impact terbaru untuk Jumat (1/10/2021):

Kode redeem Genshin Impact

- GENSHINGIFT – 50 primogems and three hero’s wit (this code works periodically)

- DSPVUN2BKH5M – 100 primogems and 10 mystic enhancement ore