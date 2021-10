Kode Redeem Genshin Impact Rabu 13 Oktober 2021 Serta Cara Klaim Primogems dan Hero's Wit

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kode redeem Genshin Impact terbaru untuk Rabu (13/10/2021), lengkap dengan cara klaim kode tersebut.

Saat ini, Genshin Impact merupakan game yang cukup populer di kalangan gamers.

Genshin Impact merupakan game free to play action RPG dunia terbuka.

Genshin Impact dikembangkan oleh Developer asal China, MiHoYo.

MiHoYo selaku developer Genshin Impact tersebut, cukup sering membagikan kode redeem secara rutin kepada gamers.

Gamers bisa mendapatkan senjata, sumberdaya, serta dapat meningkatkan skill dengan kode redeem tersebut.

Akan tetapi, sebelum klaim kode redeem, gamers diharapkan mengetahui terlebih dahulu batas klaim masing-masing kode redeem.

Genshin Impact (Dok. PUBG Mobile)

A. Kode Redeem Genshin Impact

Dilansir pockettactics, berikut kode redeem Genshin Impact untuk Rabu (13/10/2021), yakni:

- GENSHINGIFT – 50 primogems and three hero’s wit (this code works periodically)