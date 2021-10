Kode Redeem Genshin Impact Jumat 15 Oktober 2021 serta Cara Klaim Primogems dan Hero's Wit

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kode redeem Genshin Impact, Jumat (15/10/2021), lengkap dengan cara klaim kode tersebut.

Saat ini Genshin Impact merupakan game yang cukup populer.

Genshin Impact merupakan game free to play action, open world, dan RPG.

Selain itu, Genshin Impact dikembangkan oleh developer asal China, yaitu MiHoYo.

MiHoYo secara rutin membagikan kode redeem kepada gamers.

Dengan kode redeem tersebut, gamers bisa memperoleh senjata, sumber daya, serta bisa meningkatkan skill dalam game.

Bagi gamers yang akan klaim kode redeem, bisa melalui laman genshin.mihoyo.com.

Baca juga: 2 Karakter Terbaru Genshin Impact Diperkenalkan, Arataki Itto dan Gorou

Berikut kode redeem Genshin Impact, Jumat (15/10/2021), lengkap dengan cara klaim. (Tangkap layar dari sensortower.com)

A. Kode Redeem Genshin Impact

Dilansir laman progameguides, berikut kode redeem Genshin Impact untuk Jumat (15/10/2021), di antaranya:

- BSPD3ZRXU985 - Redeem for 60 Primogems and 10000 Mora (NEW)