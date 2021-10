PUBG New State Rilis dalam Waktu Dekat, 50 Juta Orang Diklaim Telah Lakukan Praregistrasi

PUBG: New State direncanakan akan rilis pada 11 November 2021 di 200 negara.

TRIBUNNEWS.COM - Publisher dari gim battle royale, PUBG yaitu Krafton akan merilis gim terbarunya, PUBG: New State.

Rencananya PUBG: New State akan dirilis pada 11 November 2021 dan diketahui lewat pengumuman Krafton dalamsebuah event, Jumat (22/10/2021) lalu.

Dikutip dari Gadgets 360, perusahaan dari Korea Selatan tersebut mengatakan jika gim mobile terbarunya akan dirilis di 200 negara.

Selain itu, akan ada tes teknikal untuk 28 negara yang dilakukan pada 29-30 Oktober 2021.

PUBG: New State diperkenalkan pertama kali di bulan Februari lalu dan diklaim telah menerima lebih dari 50 juta pre-registrasi di platform Android dan iOS.

Pre-registrasi pun telah dimulai secara global sejak pengumuman pertamanya, walaupun khusus untuk negara India baru bisa dilakukan di bulan September.

Krafton mengungkapkan pada event yang disiarkan via kanal YouTube PUBG: New State bahwa gimnya akan dapat dimainkan secara free to play dengan 17 bahasa berbeda.

Latar tempat dari PUBG: New State yaitu tentang masa depan. (tangkap layar dari androidpolice.com)

Terkait tes final technical issue, berikut 28 negara yang dapat mengikuti tes:

- Bahrain

- Kamboja