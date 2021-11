PUBG New State Rilis Hari Ini, Berikut Spesifikasi HP agar Dapat Memainkannya

PUBG: New State direncanakan akan rilis pada 11 November 2021 di 200 negara.

TRIBUNNEWS.COM - Publisher gim battle royale, PUBG yaitu Krafton telah merilis gim terbarunya, PUBG: New State hari ini, Kamis (11/11/2021).

PUBG: New State diperkenalkan pertama kali di bulan Februari lalu dan diklaim telah menerima lebih dari 50 juta pra-registrasi di platform Android dan iOS.

Lalu Krafton juga mengungkapkan pada event yang disiarkan via kanal YouTube PUBG: New State jika gimnya akan dapat dimainkan secara free to play dengan 17 bahasa berbeda.

Sebelum rilis secara global, PUBG: New State telah melakukan tes teknis untuk melihat issue di dalam gameplay di 28 negara pada 29-30 Oktober 2021 termasuk Indonesia dikutip dari Tribunnews.com.

Akhirnya, PUBG: New State pun telah rilis hari ini dan dapat diunduh secara global.

Namun terdapat spesifikasi minimal yang harus diperhatikan agar dapat memainkannya dan berikut rinciannya dikutip dari 91mobiles.com.

Spesifikasi Android

- OS: Android 6.0 atau lebih tinggi

- CPU: 64 bit

- RAM: 2 GB atau lebih tinggi