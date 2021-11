Cara Daftar dan Regulasi dari TikTok Shop, Layanan Jual Beli Online dari TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Berikut cara mendaftar serta regulasi dari fitur di TikTok yakni TikTok Shop.

TikTok Shop memungkinkan pengguna TikTok untuk melakukan aktivitas belanja di dalam aplikasi video tersebut.

Bahkan, aktivitas tersebut dapat dilakukan secara real time tanpa membutuhkan aplikasi tambahan dan digunakan ketika live streaming.

Kelebihan dari layanan ini adalah dapat melayani semua jenis akun tanpa membedakan telah verified atau tidak.

Baca juga: Simak Cara Gabungkan Berbagai File PDF Menjadi Satu File Lewat Laman Adobe, Kunjungi www.adobe.com

Baca juga: Cara Download Video TikTok Tanpa Watermark di iOS dan Android

Sehingga aplikasi ini bisa menjadi alternatif Anda dalam melakukan aktivitas jual-beli secara online.

Lantas bagaimana cara memakai layanan TikTok Shop?

Laman web TikTok Shop. (Screenshot laman web TikTok Shop)

Cara Daftar Akun TikTok Shop

1. Masuk ke laman TikTok Shop, seller-id.tiktok.com.

2. Jika ingin mendaftar sebagai akun penjual, Anda bisa klik ‘Sign Up With TikTok Account’ atau ‘Sign Up With Phone & Email’.

3. Ikuti petunjuk yang diberikan.