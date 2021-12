Final Fantasy XIV: Endwalker Rilis Hari Ini, Berikut Harga dan Spesifikasi PC yang Dibutuhkan

TRIBUNNEWS.COM - Ekspansi dari game Final Fantasy XIV yang bertajuk Endwalker telah dirilis hari ini, Selasa (7/12/2021).

Game ini merupakan ekspansi keempat dan lanjutan dari Final Fantasy XIV di mana tiga ekspansi sebelumnya berjudul Heavensward (2015), Stormblood (2017), serta Shadowbringers (2019).

Bagi Anda yang memiliki konsol Playstation 4 atau 5 dapat membelinya melalui layanan penyalur game Playstation, Playstation Store.

Harga yang dibanderol dari ekspansi ini adalah 39,99 dolar AS atau sekira Rp 574 ribu.

Sayangnya untuk pengguna PC belum tersedia untuk region Indonesia namun jika dikutip dari store.na.squareenix.com kemungkinan memiliki harga yang sama dengan versi konsolnya untuk Standar Edition.

Lalu ada pula pilihan lain yaitu Digital Collector Edition dengan harga 59,99 dolar AS atau Rp 862 ribu.

Selain itu adapun hal yang perlu diperhatikan adalah jika Anda ingin memainkannya maka dibutuhkan game utamanya yang berjudul Final Fantasy XIV: A Realm Reborn.

Anda dapat dibeli pada laman finalfantasyxiv.com seharga 19,99 dolar AS atau Rp 287 ribu untuk Starter Edition, 59,99 dolar AS sekira Rp 862 ribu untuk Standar Edition, dan 139,99 dolar AS atau sama dengan Rp 2 juta untuk Collector’s Edition.

Terkait kapan perilisan untuk pengguna di Indonesia belum ada keterangan dari pihak developer yaitu Square Enix.

Namun apabila sudah rilis di Indonesia, berikut spesifikasi PC yang dibutuhkan untuk memainkannya dikutip dari finalfantasyxiv.com.