Fun Fact: Ternyata, Sebanyak Ini lho Kuota yang Kamu Pakai saat Streaming Film!

TRIBUNNEWS.COM - Menonton film atau serial lewat gadget jadi kegiatan favorit banyak orang di kala senggang. Apalagi zaman sekarang, mengakses tontonan jadi mudah berkat layanan streaming over the top (OTT) yang bisa diakses lewat genggaman, seperti Netflix, HBO GO, VIU, Disney+ Hotstar, dan masih banyak lagi.

Untuk mengakses konten hiburan dari layanan tersebut, kamu hanya membutuhkan smartphone dengan jaringan ataupun kuota internet.

Nah, jika menggunakan kuota internet, kamu tahu nggak berapa banyak data yang dihabiskan untuk streaming film atau serial? Yuk, ketahui faktanya di bawah ini!

Melansir iNews UK yang mengambil contoh kasus Netflix, kamu dapat menghabiskan sekitar 300MB per 1 jam untuk kualitas video resolusi rendah.

Selanjutnya, kalau kamu ingin menonton dengan video berkualitas SD atau Standard Definition, kuota yang dihabiskan adalah sebesar 700 MB hingga 1 GB per jamnya.

Kemudian, untuk pengaturan video dengan resolusi 720p hingga 2K Full High Definition atau Full HD, rata-rata kuota internet yang tersedot adalah sebanyak 0.9 GB hingga 3 GB per jamnya.

Terakhir, untuk menonton streaming dengan resolusi kualitas tertinggi saat ini, yakni 4K Ultra HD, kamu bisa menghabiskan hingga 7.2 GB dalam satu jam streaming film.

Jadi, berapa kuota yang dihabiskan untuk nonton film hingga maraton serial?

Dengan begitu, ketika kamu menonton satu film yang umumnya berdurasi sekitar 2 jam, maka kuota yang dibutuhkan adalah 600 MB untuk kualitas rendah setara 480p, 2 GB untuk kualitas SD, 6 GB untuk resolusi setara Full HD, dan 14 GB untuk menikmati satu film berkualitas Ultra HD 4K.

Sedangkan, bagi kamu penggemar serial yang ingin binge watching atau maraton, satu episode serial rata-rata berdurasi satu jam. Maka, kamu akan menghabiskan kira-kira 300 MB sampai 7 GB per jamnya, tergantung resolusi yang kamu pilih.

Jadi, jika rata-rata satu series terdiri dari sepuluh episode per musimnya, maka kamu memerlukan kuota 3 GB untuk kualitas terendah dan total 70 GB untuk resolusi tertinggi untuk menghabiskan satu musim atau satu judul serial.

Intinya, makin tinggi kualitasnya, maka makin besar pula kuota yang kamu butuhkan untuk streaming film dan serial favoritmu.

Jadi, jika kamu hobi streaming di kala senggang, kamu tentu butuh paket internet dengan kuota super besar untuk maraton film dan serial dengan lancar dan nyaman.

Untungnya, kini kamu bisa mengandalkan paket internet Smartfren Gokil Max.

Tak hanya cepat dan stabil, Smartfren Gokil Max juga memberi keuntungan #KuotaSultanHargaTeman, alias kuota super besar dengan harga gokil yang pas banget buat streaming sampai puas. Dijamin, maraton film dan series jadi lebih Gokil MAXimal tanpa takut kuota habis di tengah jalan.

Keuntungan mulai dari kuota lokal dan kuota nasional yang bisa diakses 24 jam di semua aplikasi.

Selain itu, kamu juga dapat gratis nelpon ke semua Smartfren sepuasnya.

Yang nggak kalah asyik, Smartfren Gokil Max juga menawarkan ekstra kuota besar yang berlaku mulai dari jam 1 sampai 5 pagi, pas banget buat yang niat maraton film atau serial dari malam hari.

Nah, nggak sabar maraton dengan kuota besar dari Smartfren Gokil Max? Langsung saja beli paket internet Smartfren Gokil Max. Kabar baiknya, Smartfren Gokil Max sudah bisa dibeli sejak 10 November lalu, lho!

Segera nikmati keuntungan #KuotaSultanHargaTeman yang bisa bikin aktivitas streaming jadi lebih gokil MAximal!

Penulis: Fitrah Habibullah | Editor: Bardjan